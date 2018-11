The 48th annual Fiesta at Tumacácori National Historical Park will take place from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. on Saturday, December 1, and 10:00 a.m. to 4:00 p.m. on Sunday, December 2, 2018. Admission is free. La Fiesta de Tumacácori is a celebration of all the cultures which have lived in and influenced the historical Santa Cruz Valley. The two-day event will feature Native American, Mexican, and Southwest food, crafts, and performances. A multicultural Catholic Mass will be celebrated in front of the historic Tumacácori Mission church on Sunday morning, led by Bishop Edward Weisenburger, of the Tucson Diocese.

Dozens of local non-profit historical, cultural, environmental, and religious organizations will be selling food and hand crafted items. On the main stage, there will be all-day, continuous entertainment, featuring a variety of dance and music groups representing many cultural traditions. Visitors can enjoy demonstrations including paper flower making, horse hair rope making, rawhide braiding, tortilla-making, and O’odham basket weaving. Guided tours of the mission will be available both days, as well as guided walks to the Santa Cruz River and tours of the park’s heritage orchard. In the hands-on “Discovery Corner,” there will be family-friendly activities including piñata breaking, historical clothing, and nature based games. Visitors to the fiesta will be able to collect stamps at each activity and earn prizes.

On Sunday morning at 10:00 a.m., a procession begins in front of the visitor center, leading through the fiesta grounds and ending in front of the mission church. The multicultural Catholic Mass begins when the procession arrives, approximately 10:30 a.m. Please note that no photos are permitted during the procession or mass, or while sacred dances are being performed. (“NO PHOTOS” signs will be posted prominently at restricted times and locations.)

Only service animals are allowed on the mission grounds or fiesta grounds. Tumacácori’s Anza Trailhead is closed to equestrian access during the fiesta.

Tumacácori National Historical Park is located 45 miles south of Tucson and 15 miles north of Nogales. Take exit 29 off of I-19 and follow the signs. For information, call the Tumacácori visitor center, (520) 377-5060.

A tentative stage schedule for La Fiesta de Tumacácori 2018 is as follows. Current information is available on the park’s website at www.nps.gov/tuma.

Saturday, December 1, 2018

9:45 a.m. : Blessing and opening of the 48th annual Tumacácori Fiesta

10:00 a.m.: Agua Fria, Norteño music from Rio Rico

11:00 a.m.: Thodore Roosevelt Crown Dancers from Fort Apache

12:00 p.m. : Gertie and the TO Boyz, waila music from San Xavier

1:00 p.m. : Lourdes Folklorico dancers from Lourdes High School in Nogales

2:00 p.m. : Mariachi Luz de Luna from Tucson

3:00 p.m. : Los Nawdy Dawgs, Latin rock from Tucson

4:00 p.m. : Pablo Waila Band from San Xavier

Sunday, December 2, 2018

10:00 a.m.: Procession, with Mass following in front of the church at approximately 10:30 a.m.

11:00 a.m. : Cienega High School Folklorico Dancers from Vail

12:00 p.m. : Mariachi Rayos del Sol from Tucson Magnet High School

1:00 p.m. : Wa:k Tab Basket Dancers from San Xavier

2:00 p.m. : Seguridad Social Baile Folkorico dancers from Nogales, Sonora

3:00 p.m. : Lopez Waila Band from Tucson

El Parque Histórico Nacional de Tumacácori celebrara La Fiesta de Tumacácori. La fiesta se tomará acabo el sábado 1 de diciembre de 2018 de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y el domingo 2 de diciembre de 2018 de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Entrada al parque será gratuita. La Fiesta de Tumacácori es una celebración de todas las culturas que han vivido e influido el Valle de Santa Cruz. Durante el evento de dos días habrá comida, artesanía y presentaciones multiculturales; incluyendo la cultura Indígena, Mexicana, y del Suroeste. Una misa católica multicultural se celebrará frente a la iglesia histórica de la Misión de Tumacácori el domingo por la mañana, dirigida por el obispo Edward Weisenburger, de la diócesis de Tucson.

Decenas de organizaciones no lucrativo; incluyendo organizaciones históricas, culturales, ambientales, y religiosas estarán vendiendo comida y artesanías. En el escenario principal, habrá todo el día, entretenimiento continúo, con una variedad de grupos de danza y música que representan muchas tradiciones culturales. Los visitantes pueden disfrutar de las demostraciones, incluyendo la fabricación de flores de papel, sogas hechas de pelo de caballo, trenzado de cuero crudo, tortillas y tejido de canasta O’odham. Visitas guiadas a la misión estarán disponibles los dos días, así como caminatas guiadas al río Santa Cruz y a la huerta patrimonial del parque. En la “Esquina de Descubrimiento”, habrá actividades para toda la familia incluyendo el rompimiento de piñatas, ropa histórica, y juegos basados en la naturaleza. Los visitantes de la fiesta podrán coleccionar sellos en cada actividad y ganar premios.

El domingo a las 10:00 de la mañana, una procesión comienza en frente del centro de visitantes, que conduce a través de los terrenos de fiesta y termina en frente de la iglesia de la misión. La Misa católica multicultural comienza cuando llegue la procesión, aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Por favor, tenga en cuenta que no se permiten fotos durante la procesión o la misa, o mientras se realizan bailes sagrados. (Los letreros “NO FOTOS” serán colocados de manera prominente durante horarios y en lugares restringidos).

Sólo se permiten animales de servicio en los terrenos de la misión y fiesta. El acceso ecuestre al sendero Nacional de Anza de Tumacácori está cerrado durante la fiesta.

El Parque Histórico Nacional de Tumacácori está ubicado 72 km al sur de Tucson y 24 km al norte de Nogales, AZ. Del I-19 tome la salida 29. Y siga los signos. Para más información, llame al Parque Nacional de Tumacácori al tel. 520-377-5060, o visite el sitio de internet, nps.gov/tuma.

Un tentativo horario de las presentaciones para La Fiesta de Tumacácori 2016 es incluido abajo. La información actual está disponible en el sitio web del parque en www.nps.gov/tuma.

Sábado, 1 de diciembre de 2018

9:45 a.m. : Bendición and inicio del 47 año de la Fiesta de Tumacácori

10:00 a.m. : Agua Fria, música Norteña de Rio Rico

11:00 a.m. : Theodore Roosevelt Crown Dancers de Fort Apache

12:00 p.m. : Gertie and the TO Boyz, música waila de San Xavier

1:00 p.m. : Lourdes Folklorico, bailarines de Lourdes High School en Nogales

2:00 p.m. : Mariachi Luz de Luna de Tucson

3:00 p.m. : Los Nawdy Dawgs, Latin rock de Tucson

4:00 p.m. : Pablo Waila Band de San Xavier

Domingo, 2 de diciembre de 2018

10:00 a.m. : Procesión, con Misa después en frente de la iglesia aproximadamente a las 10:30

11:00 a.m. : Cienega High School Folklorico, bailarines de Vail

12:00 p.m. : Mariachi Rayos del Sol de Tucson Magnet High School

1:00 p.m. : Wa:k Tab Basket Dancers de San Xavier

2:00 p.m. : Seguridad Social Baile Folklórico, bailarines de Nogales, Sonora

3:00 p.m. : Lopez Waila Band de Tucson