Día de los Muertos 2021 at Tumacácori

October 11, 2021 -El Día de los Muertos, also known as All Soul’s Day, has roots in many Tumacácori Mission traditions including the customs of native residents, mission-era Jesuit and Franciscan priests, Spanish colonists, Mexican settlers, and even citizens of the United States arriving in the 19th century. On this holiday, Tumacácori National Historical Park offers the opportunity to remember deceased friends and loved ones. “Tumacácori is proud to celebrate this beloved holiday with friends, neighbors, and visitors from around the world.” says Superintendent Bob Love.

The adobe walls of Tumacácori’s historic church will shelter a traditional Día de los Muertos altar to hold ofrendas (offerings) in memory of loved ones. From Sunday, October 17 through Tuesday, November 2, visitors are invited to leave photographs, gifts, tokens, messages, toys, or other traditional items as part of this community installation. Personal items left on the altar can be collected from the park following Día de los Muertos, through November 6.

On the evening of Día de los Muertos, Tuesday, November 2, from 5:00 p.m. to 8:00 p.m., the park will offer free entrance, traditional treats, and a craft for visitors to commemorate the holiday. Visitors will be able to explore the historic mission church and cemetery by candlelight. Face coverings are required inside all federal buildings and outside if social distance cannot be maintained. For more information, call the Tumacácori visitor center, 520-377-5060, or visit the park website, at nps.gov/tuma.

El Día de los Muertos, también conocido como el Día de los Fieles Difuntos, tiene sus raíces en muchas tradiciones, incluyendo las costumbres de los residentes indígenas, padres jesuitas y franciscanos de la era misionera, colonizadores españoles, colonos mexicanos, e incluso los ciudadanos de los Estados Unidos que llegaron en el siglo 19. Durante este día festivo recordamos a nuestros familiares y amigos que han fallecido. “Tumacácori está orgulloso de celebrar esta tradición especial con amigos, vecinos y visitantes de todo el mundo.” dice Superintendente Bob Love.

Dentro de las paredes de adobe de la iglesia histórica de Tumacácori, se instalará un altar tradicional para el Día de los Muertos. En este altar se podrán colocar ofrendas en la memoria de los seres queridos que han fallecido. Del domingo, 17 de octubre hasta el martes, 2 de noviembre, se les invita a todos los visitantes que dejen una fotografía, un regalo, recuerdo, mensajes, juguetes u otros artículos tradicionales como parte de esta instalación comunitaria. Los artículos personales dejados en el altar se pueden recoger en el parque después del Día de los Muertos, hasta el 6 de noviembre.

En la tarde el martes, Día de los Muertos, 2 de noviembre de 17:00-20:00, el parque ofrecerá entrada gratuita, dulces mexicanos, y una manualidad para aquellos que gusten celebrar este día festivo. Visitantes al parque podrán explorar la iglesia histórica y el cementerio, los cuales serán iluminados con veladoras. Se requiere el uso de cubrebocas adentro de todos los edificios federales y afuera si no se puede mantener la sana distancia. Para más información, llame al centro de visitantes de Tumacácori al tel. (520) 377-5060, o visite nuestro sitio web: nps.gov/tuma.

Source: NPS