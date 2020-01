Kicking off a season of “Experience the Night” programs, Tumacácori National Historical Park will be open until 8:30 p.m. on Friday, January 10th during the first full moon of 2020.

Tumacácori serves as a role model in the conservation of night skies. “We’ve enjoyed a long history of night sky scholars and enthusiasts visiting the mission,” said park Superintendent, Bob Love. “Native people, astronomers like Father Kino, and settlers and cowboys who may have stopped to camp at the mission, all looked to the sky at night. Our designation last year as an International Dark Sky Park protects that experience for current and future generations.”

Such designations are made competitively on the basis of a written nomination to the International Dark Sky Association, and judged according to merits such as night sky quality and proactive efforts to promote the benefits of natural nighttime darkness.

Four opportunities to experience the park after dark will be offered this season:

Friday, January 10

Saturday, February 22

Tuesday, March 24

Wednesday, April 22

The park will remain open until 8:30 on each of these evenings. Programs will vary, featuring astronomy and history. View the sky through telescopes, binoculars, or explore the mission grounds by candlelight. April’s program will explore nocturnal wildlife like bats and owls. Learn how you can conserve the values of dark night skies at home and in your community.

Visitors should bring a flashlight (with a red filter, if possible), dress for the weather, and wear comfortable shoes. Consider bringing a mat or lawn chair to relax on and enjoy the night sky. Entrance to the park costs $10 per adult, free for federal pass holders and children under 16. For more information, call 520-377-5060 or visit www.nps.gov/tuma.

Iniciando una temporada de programas de “Explora la Noche”, el Parque Histórico Nacional de Tumacácori estará abierto hasta las 8:30 p.m. el viernes 10 de enero durante la primera luna llena del año 2020.

Tumacácori NHP se compromete a ser un ejemplo de la conservación de los cielos oscuros. “Tumacácori ha disfrutado de una larga historia de profesionales e fanáticos del cielo oscuro que visitan la misión,” dijo el Superintendente del parque, Bob Love. “Los indígenas, astrónomos como el Padre Kino, los colonos, y los vaqueros que se habían detenido para acampar en la misión, todos miraban hacia el cielo por la noche. Nuestra designación como Parque Internacional de Cielos Oscuros el año pasado protege esa experiencia para las generaciones de hoy y del futuro.”

Este reconocimiento se adquiere por un proceso competitivo a base de una nominación escrita a la Asociación Internacional de Cielos Oscuros (IDA), y se les juzga según sus méritos, tales como la calidad del cielo oscuro y los esfuerzos proactivos para promover los beneficios de la oscuridad nocturna natural.

Se ofrecerán cuatro oportunidades para disfrutar el parque después del anochecer esta temporada:

Viernes, 10 de enero

Sábado, 22 de febrero

Martes, 24 de marzo

Miércoles, 22 de abril

El parque permanecerá abierto hasta las 8:30 en cada una de estas tardes. Los programas variarán, presentando astronomía e historia. Vea el cielo a través de telescopios, binoculares o explore los terrenos de la misión con la luz de una vela. El programa de abril explorará la vida nocturna como murciélagos y búhos. Explora cómo puedes conservar los valores de los cielos nocturnos oscuros en tu hogar y en tu comunidad.

Visitantes deben traer una luz (con un filtro rojo, si es posible), vestirse para el clima y usar zapatos cómodos. Considere traer una silla para relajarse y disfrutar del cielo oscuro. La entrada al parque cuesta $ 10 por cada adulto, gratis para titulares de pases federales y niños menores de 16 años. Para obtener más información, llame al 520-377-5060 o visite www.nps.gov/tuma.

Source: NPS